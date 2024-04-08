İzmir'de astsubay öğrencisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi Gaziemir ilçesinde motosikletiyle kaza yapan 21 yaşındaki hava astsubay öğrencisi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Betontaş Yolu Sokağı'nda Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi 21 yaşındaki Emir Furkan Çayır idaresindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bir evin bahçesine savruldu.

Emir Furkan Çayır da motosikletle beraber metrelerce sürüklenirken kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Polis kazanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazesi memleketine gönderilecek

Aslen Ispartalı olduğu öğrenilen Emir Furkan Çayır'ın cenazesinin, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)