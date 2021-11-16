Konak’ta kaçak kazı yapılan adrese yapılan operasyonda, kazı çukurunda Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2700 yıllık iki mozaik bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesine bağlı bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık bir ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, sözkonusu adrese operasyon düzenlendi.

MOZİK VE SÜTUNLAR BULUNDU

Kaçak kazı çukurunda, yerin 10 metre altında ev şeklindeki bölmede; M.Ö. 753 ile M.Ö. 509 yıllarını kapsayan Erken Roma Dönemi Romalı zengin bir aileye ait yapı olduğu tahmin edilen, iki adet kanatlı insan ve ellerinde iki adet horoz tasvirli mozaik ve sütunlar bulundu.

Mozaiklerin genellikle bu tip konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediğinin değerlendirildiği belirtildi.

İzmir’de, bahçedeki kaçak kazıda yaklaşık 2700 yıllık mozaikler bulundu VİDEO



SONDAJ YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER

Olayla ilgili olarak ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

3 şüphelinin, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıklarını, iş makinesinin ilerlememesinin ardından kazma kürekle kuyu kazıp mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyledikleri aktarıldı.