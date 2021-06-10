Kaçak arkeolojik çalışmalar sırasında bulunan yaklaşık 2 bin adet ata tohumlarının tanesini bin dolardan satışa çıkaran şahıs, yapılan operasyon ile yakalandı.

İzmir’de, jandarma ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan izinsiz arkeolojik kazılarda çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık ata tohumlarının, A.I (41) isimli bir şahıs tarafından satışa çıkarıldığı bilgisini aldı.

Şahsın, tanesi bin dolar olarak buğday tohumlarını Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde satacağı öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yurtdışına satılma amacı ile gerçekleştirilecek eyleme yönelik, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyon ile şüpheli A.I., buğday tohumlarını satarken suçüstü yakalandı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Şahıs hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen tohumlar, inceleme yapılmak üzere İl Müze Müdürlüğü aracılığı ile Ege Üniversitesi Menemen Araştırma-Uygulama ve Üretim Çiftliğine teslim edildi.

İzmir’de, binlerce yıllık ata tohumlarını satmaya çalışan şahıs yakalandı VİDEO



YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince her türlü kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; (A.I.) isimli şahsın Mersin ili Tarsus ilçesinde izinsiz olarak yapılan arkeolojik kazıda çıkarmış olduğu yaklaşık 2000 yıllık Ata tohumu olarak tabir edilen buğday tohumlarını, tanesini 1000 dolardan yurtdışına satmak maksadıyla Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde satacağı bilgisi elde edilmiştir.





SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu kapsamda; Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine belirlenen adrese 09 Haziran 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. Şüpheli (A.I.) (324,78) gr yaklaşık (18000) adet buğday tohumlarını satış aşamasında iken suçüstü yakalanmış olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır.





ÜRETİM ÇİFTLİĞİNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen Ata tohumu olarak tabir edilen buğday tohumları, inceleme yapılmak üzere İl Müze Müdürlüğü aracılığı ile Ege Üniversitesi Menemen Araştırma-Uygulama ve Üretim Çiftliğine teslim edilmiştir. Şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."