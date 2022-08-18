İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasındaki eşinin baba evine giden Recep Uslu, silahla eşini öldürüp baldızlarını ağır yaraladı. Uslu, 3 çocuğu ile kaçmaya çalışırken yakalandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta, saat 07.30 sıralarında, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu'nun kaldığı eve giden Recep Uslu (32), iddiaya göre 1'inci kattaki eve balkondan tırmanarak girdikten sonra eşine ve ailesine kurşun yağdırdı.

Berivan Uslu ile kız kardeşleri Gülistan ve Şirvan Çelik ile babaları Şemsettin Çelik (61) kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kayınpeder Şemsettin Çelik ile Berivan Uslu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hastaneye kaldırılan Gülistan ve Şirvan Çelik kardeşlerin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Katil zanlısı, 3 çocuğu ile kaçmaya çalıştı

DHA’nın haberine göre; evdeki M.U. (2), F.U. (10) ve A.E.U. (9) isimli 3 çocuğunu da yanına alarak kaçan Recep Uslu, Buca ilçesi Şirinyer semtinde polis ekiplerince yakalandı.

Çocuklar, polis tarafından güvenli bir şekilde teslim alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Boşanma aşamasındaki çiftin Batman'da yaşadığı, Berivan Uslu'nun 1 ay önce İzmir'deki babasının yanına taşındığı öğrenildi.

Daha önce de bıçaklayıp darbettiği ortaya çıktı

Recep Uslu'nun, daha önce Batman'da aralarında çıkan tartışmada karısını bıçaklayıp, şikayetçi olmaması için de darbettiği ortaya çıktı.

Öte yandan polis ekiplerinin, Recep Uslu'nun cinayetleri gerçekleştirdikten sonra kaçırdığı.