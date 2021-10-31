Konak ilçesinde beyaz eşya tamir dükkanına gelen hırsız, çalışan zannedildi. 2 bulaşık makinesi, 2 çamaşır makinesi, 1 elektrikli havuz panosu ile 1 kombiyi çalan şahıs, kayıplara karıştı.

İzmir’in Konak ilçesi Çankaya semtindeki bir iş hanının içindeki beyaz eşya tamir dükkanı, ağustos ayından bu yana defalarca soyuldu.

Çeşitli aralıklarla dükkana gelen şüpheli, üst kattaki 2 bulaşık makinesi, 2 çamaşır makinesi, 1 elektrikli havuz panosu ve 1 kombiyi çaldı.

Diğer dükkan sahipleri, eşyaları asansörle indiren hırsızı çalışan zannedince olaya müdahale etmedi.

Hırsızlık anları, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırları dikkat dikkat çekti.

“EŞYALARI BABASININ MALI GİBİ GÖTÜRMÜŞ”

Dükkan sahibi 65 yaşındaki Ali Rıza Uygur, polise giderek şikayetçi oldu. Eşyaların üst kattaki depodan, Ali Rıza Uygur alt katta çalıştığı sırada çalındığı belirlendi. 50 yıldır tamir yaptığını söyleyen Uygur, “Etrafta görenler, çalışan zannettiği için müdahale etmemiş. Hırsız da eşyaları babasının malı gibi götürmüş.” dedi.

İzmir’de çalışan zannedilen hırsız, iş yerini soydu ViDEO

“DÜKKANLARIN BİRİNDE ÜTÜCÜ OLARAK ÇALIŞMIŞ”

Hırsızın her defasında gündüz saatlerinde geldiğini belirten Uygur, sözlerini şu açıklamalarla sürdürdü:

“Belli aralıklarla 4 farklı zamanda gelen hırsız, 6 parça eşya çaldı. Hanın içinde yer alan dükkanımın önünden, üst kattaki depodan farklı farklı yerlerden eşya almış. Bu kişi, daha önce handaki dükkanların birinde ütücü olarak çalışmış. Dolayısıyla hanı bilen birisiymiş.

“SORANLARA FABRİKAYA MAL GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ”

Büyük ve ağır eşyaları el arabasıyla taşımış. Soranlara fabrikaya mal götüreceğini söylemiş. Hepsi müşterilerime ait tamir için bırakılmış eşyalardı. Tamir edilmiş hazır vaziyetteydi.

“15-20 GÜN ARALIKLARLA 4 KEZ GELDİ”

Müşterilerime yaklaşık 17 bin TL'lik ödeme yaptım. Ağustos ayında eşyaları çalmaya başlayan hırsız, 15-20 gün aralıkla 4 kez geldi. Bunların hepsinin kamera görüntüleri elimizde mevcut. Hırsız hala yakalanamadı.

“FARK EDENLERİ TEHDİT EDEREK KAÇMIŞ”

El arabasına eşyaları yükleyip götürüyor. Üst kattakileri asansör ile indirmiş. Yanından geçenler olduğunda hareket etmiyor; sağına, soluna bakınıyor. Son gelişinde fırın çalmaya çalışırken etraftakiler tarafından fark edilmiş. Fakat kendisini fark edenleri tehdit ederek kaçmış. Çaldığı eşyalardan yalnızca havuz kontrol panelinin bedeli 30 bin TL civarındaydı. Tek temennim; hırsızın bir an evvel yakalanıp, hak ettiği cezayı alması.”