İzmir'de çiftlik evine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü İzmir Bergama'da çiftlik evine düzenlenen silahlı saldırıda çoban yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

AA

İzmir'in Bergama ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde Nuri D.'ye ait çiftlik evine F.A. ve kuzeni B.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş edildi.

Olayda çoban Nobat Geldi ve Semih Ürkmezer yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çoban yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri Geldi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Semih Ürkmezer ise Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken çiftlik evi sahibi Nuri D. tutuklandı.