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    İzmir'de cinayet: Katil zanlısı kaçmaya çalışırken yakalandı

    20 gün önce baba olan genç adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanırken, kardeşi serbest kaldı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 07:13
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    İzmir'de cinayet: Katil zanlısı kaçmaya çalışırken yakalandı

    İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mahsun Aslan (30), aralarında husumet bulunan Alişan ve Yakup Fidan kardeşlerle tartıştı.

    11 Ekim günü saat 22.00 sıralarında yaşanan gerginlik bıçaklı kavgaya dönüştü.

    20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

    Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aslan, yakınları tarafından götürüldüğü Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    Olaydan 20 gün önce baba olduğu öğrenilen Mahsun Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

    İzmir de cinayet: Katil zanlısı kaçmaya çalışırken yakalandı #1

    YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Yakup Fidan'ı olaydan kısa süre sonra yakaladı.

    Şüphelilerden Alişan Fidan ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken, Çeşme ilçesinde yakalandı.

    İzmir de cinayet: Katil zanlısı kaçmaya çalışırken yakalandı #2

    KARDEŞLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Alişan Fidan tutuklanırken, kardeşi Yakup Fidan ise serbest bırakıldı.

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