İzmir’de cinsel istismar davasında ‘rızası var’ kararı, istinaf tarafından onaylandı

15 yaşındaki V.T.’ye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Nutku Can A., V.T.’nin rızası olduğu gerekçesi ile 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Karar, istinaf mahkemesinde onandı.

İstanbul’dan İzmir’e 2019’da konferans için gelen lise öğrencisi V.T. (15), aile dostu olan P.Ş. isimli bir şahısla barda buluştuktan evine gitti. V.T.'nin ifadesine göre, saat 02.30 sıralarında Nutku Can A. (24) da aynı eve geldi.

Nutku Can A.’nın önce masaj yapmayı teklif ettiğini, boynunu ovarken öptüğünü iddia eden V.T., rahatsız olup başka bir odaya geçtiği söyledi.

DHA’nın haberine göre; Nutku Can A.'nın istemediği halde odasına geldiğini söyleyen V.T., "Kıyafetlerini çıkardı, ben istemediğimi tekrar söyledim. Yanıma geldi üzerime uzandı. Benim üzerimi de çıkardı. Ben yeniden istemediğimi söyledim, 'Yapma' dedim. Daha önce yaşamadın mı dedi, yaşamadığımı söyledim. Daha sonra birlikte olduk, ben sesimi çıkaramadım.

“Yaptığım şeylerin farkında değildim”

Bana duş al dedi, ben istemediğimi söyledim. Numaramı istedi ve kendi telefonundan aradı. Balkonda içki içtiğimizde kendimi iyi hissetmiyordum. Yaptığım şeylerin farkında değildim. Ertesi gün idrarımı yaparken kan geldiğini gördüm." dedi.

Sanığa, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Şikayet üzerine Nutku Can A. hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan Karşıyaka 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, V.T.'nin alkollü olduğu için kendinde olmadığı, bu nedenle zihnen ve bedenen cinsel saldırıya direnemediği şeklinde verdiği ifadeyle, olay anına ilişkin detaylı anlatımının birbiriyle çeliştiğini belirtti.

Nutku Can A., 'mağdurun rızası' olduğu gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırıldı. Heyet, suç vasfını 'reşit olmayanla cinsel ilişki' olarak değiştirip, verdiği cezayı da sanığın 'geleceği üzerindeki etkilerini' dikkate alıp 2 yıl 1 ay hapse indirdi.

Dosya istinafa taşındı

V.T.’nin avukatları karara itiraz etti. Müvekkillerinin hileyle iradesinin ortadan kaldırıldığını ve bu durumun yasada cezanın ağırlaştırılması gerektiğini savunan avukatlar, bu maddenin ihlal edildiğini savundu. İtiraz üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

‘Karar, usule ve esasa aykırı değil’

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, kararın vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına kanaat getirdi.

Başvurunun kesin reddine karar verildi

Ceza dairesi, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına, cezaların da kanuni bağlamda verildiğine de dikkati çekti.

Ceza dairesi, tüm bu gerekçelerle oy birliğiyle istinaf başvurusunun kesin olarak reddine karar verdi.