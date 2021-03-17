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    İzmir'de el freni çekilmeyen kamyonet bir kişiyi eziyordu

    Sokak köpeğiyle oynayan 27 yaşındaki genç, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu üzerine kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 07:35
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    İzmir'de el freni çekilmeyen kamyonet bir kişiyi eziyordu

    İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün el frenini çekmemesi üzerine kaymaya başladı.

    10 metre uzaklıkta köpeklerle oynayan Emre Biter (27), kamyonetin üzerine doğru geldiğini fark etti.

    SON ANDA KURTULDU

    Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan Biter ve yanındaki köpekler yara almazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    İzmir'de el freni çekilmeyen kamyonet, köpekle oynayan genci eziyordu İZLE

    İTEREK KURTULMAYA ÇALIŞTI

    Görüntülerde, Biter'in köpeklerle oynadığı sırada kamyonetin kaydığı ve çevredekilerin yardıma koşarak acını iterek durdurmaya çalıştığı görüldü.

    İzmir de el freni çekilmeyen kamyonet bir kişiyi eziyordu #1

    İzmir de el freni çekilmeyen kamyonet bir kişiyi eziyordu #2

    İzmir de el freni çekilmeyen kamyonet bir kişiyi eziyordu #3

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