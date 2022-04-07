İzmir'de eşini baltayla öldüren adama müebbet hapis talebi

Tartıştığı eşi Sevgi Polat’ı baltayla öldüren Yakup Polat’ın yargılandığı davada savcı, tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İzmir'in Buca ilçesinde 26 Kasım 2019 tarihinde Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında Y.P. isimli şahıs, 48 yaşındaki eşi Sevgi P. ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.’yi baltayla saldırarak öldürdü. Ardından zanlı, polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Tutuklu sanığın 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Melihcan P. ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Sanık duruşmada yer almadı

Sanık Y.P. ve avukatı duruşmada yer almadı. Müşteki avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiklerini belirterek, "Sanık avukatı süre alarak dosyayı sürüncemede bırakıyor. Dosyanın bir an evvel karara çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ağırlaştırılmı müebbet hapis talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de dosyanın tekamül ettiğini artık kararı beklediklerini söyledi.

Öldürülen Sevgi P'nin oğlu Melihcan P. ise "Bu zamana kadar kardeşlerim ve ablam yorulduk. Mahkemenin en kısa sürede kararını vermesini istiyoruz." dedi.

İddia makamı, sanığın "eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.