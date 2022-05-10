İzmir'de eşini ve baldızını bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Konak ilçesinde imam nikahlı eşini tartışma sonucu bıçaklayan saldırgan, hızını alamayıp baldızını da bıçakladı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, vahşi eş yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde gece 01.00 sularında yaşanan olayda, imam nikahlı oldukları öne sürülen Sergen Ö. (27) ve Bengü B. (21) tartışmaya başladı.

Alevlenen tartışma sonucunda Sergen Ö., imam nikahlı eşi Bengü B.’yi göğsünden bıçakladı.

Eşinin ardından baldızını bıçakladı

İHA'nın haberine göre, daha sonra Sergen Ö., evde bulunan Bengü B.’nin kardeşi olduğu ileri sürülen Gizem Nur T.’yi de bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralılar, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Genç kadının durumu ağır

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bengü B.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Gizem Nur T.’nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Saldırgan yakalandı

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Sergen Ö. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



