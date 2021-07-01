Euro
10.3179
-0.09%
Dolar
8.6984
-0.01%
Altın
496.64
0.3%
Borsa
1.356
0%
Bitcoin
298.190
-2.55%
EXEN Coin
30.41
0.86%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

    Hakkında yakalama kararı bulunan firari 17 şüpheli, kaldıkları örgüt evinde yakalandı.
    • AA
    • 01.07.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

    İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında kararı gözaltı kararı verilen 23 şüpheli için ekipler harekete geçti.

    17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Belirlenen adrese baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheliden 17'si kaldıkları örgüt evinde gözaltına alındı.

    6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    İzmir de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir