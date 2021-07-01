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- İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Hakkında yakalama kararı bulunan firari 17 şüpheli, kaldıkları örgüt evinde yakalandı.
- AA
- 01.07.2021 - 08:55
- Güncelleme : 01.07.2021 - 09:32
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında kararı gözaltı kararı verilen 23 şüpheli için ekipler harekete geçti.
17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Belirlenen adrese baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheliden 17'si kaldıkları örgüt evinde gözaltına alındı.
6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.