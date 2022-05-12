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    İzmir'de hasta yakını doktoru darbetti

    Menemen ilçesinde görevli bir doktor, 'adli vaka girişi' yaptığı hastanın ağabeyi tarafından yumrukla darbedildi. Doktor, serbest kalan saldırganın gerekli cezayı almasını istiyor.
    • 12.05.2022 - 15:35
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    İzmir'de hasta yakını doktoru darbetti

    İzmir Menemen Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde şiddet...

    İran uyruklu Türk vatandaşı Dr. Mir Nayim Kiyan, acil servise gelen K.D.'nin burnunda ve yanak kemiklerinde kırık tespit ederek şüphe üzerine 'adli vaka girişi' yaptı.

    Hastanın kardeşinden yumruklu saldırı

    K.D.'nin kardeşi İbrahim D. ise adli vakaya çevirdiği gerekçesiyle doktora tepki gösterdi. Tepki üzerine baika bir hastaya bakmaya giden doktor, İbrahim D. tarafından yumruku saldırıya uğradı.

    Saldırgan gözaltına alınıp serbest kaldı

    DHA'nın haberine göre diğer sağlık çalışanları araya girdi, 'beyaz kod' uyarısı verildi. İbrahim D. hastaneye gelen polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    "Ceza alana kadar tüm haklarımı kullanacağım"

    Hukuki olarak hakkını sonuna kadar arayacağını belirten Dr. Kiyan, "Darbe nedeniyle kaburgam çatladı. Doktor önlüğüm de yırtıldı. Kendisinden şikayetçi oldum. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendim. Bu saldırgan ceza alana kadar hukuki olarak haklarımı kullanacağım" dedi.

    "Önlem alınması gerekiyor"

    İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak da "Sağlıkta şiddet maalesef gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Günde yaklaşık 80 civarında sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili olarak kolluk kuvvetlerine ihbar gidiyor. Bu çok yüksek bir sayı. Ancak 2021'de adliyeye intikal eden yaklaşık 3 bin dosyanın ise yalnızca binde 8'inde tutuklama olmuş. Bu ise çok düşük bir sayı. Bu kararlar, hekimler istediğinizi yapmazsa, 'Darbedin' demektir. İnsanlar, yoğun bakım servislerine kadar silah ve bıçaklarla giriyor. İşin sonunda hiçbir şey olmaması da ağrımıza gidiyor. Bunun önlenmesi içinse bir şey yapılmıyor. Çok ve acil önlemler alınmadığı takdirde, sağlıkta şiddet artarak devam edecek." diye konuştu.

    İzmir de hasta yakını doktoru darbetti #2


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