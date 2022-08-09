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- İzmir'de, hastane önünden ambulans çalan şahıs yakalandı
İzmir'de, hastane önünden ambulans çalan şahıs yakalandı
Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen H.D. isimli şahıs, hastane önünde duran ambulansı çaldı. Şahıs, başlatılan takip sonucu kapatılan yolda yakalandı.
- 09.08.2022 - 15:36
İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bugün, park halindeki ambulans çalındı.
İhbar üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İHA’nın haberine göre; ambulansın gittiği yönü belirleyen ekipler, ilçedeki Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı.
Kısa süren kovalamaca sonunda ambulans durduruldu, içindeki şüpheli H.D. yakalandı.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü
Gözaltına alınan H.D.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ambulansta maddi hasar meydana geldi
Öte yandan H.D. tarafından çalınan ambulansta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.