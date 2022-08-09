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    İzmir'de, hastane önünden ambulans çalan şahıs yakalandı

    Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen H.D. isimli şahıs, hastane önünde duran ambulansı çaldı. Şahıs, başlatılan takip sonucu kapatılan yolda yakalandı.
    • 09.08.2022 - 15:36
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    İzmir'de, hastane önünden ambulans çalan şahıs yakalandı

    İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bugün, park halindeki ambulans çalındı.

    İhbar üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    İHA’nın haberine göre; ambulansın gittiği yönü belirleyen ekipler, ilçedeki Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

    Kısa süren kovalamaca sonunda ambulans durduruldu, içindeki şüpheli H.D. yakalandı.

    Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü

    Gözaltına alınan H.D.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Ambulansta maddi hasar meydana geldi

    Öte yandan H.D. tarafından çalınan ambulansta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

    İzmir de, hastane önünden ambulans çalan şahıs yakalandı #1

    İzmir de, hastane önünden ambulans çalan şahıs yakalandı #2


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