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    İzmir'de HES kodu tartışması: 1 yaralı

    Belediye otobüsüne binerken HES kodu göstermeyen bir kişi, kendisini uyaran bir yolcuyu bıçakla yaralayarak kayıplara karıştı.
    • AA
    • 22.03.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 10:00
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    İzmir'de HES kodu tartışması: 1 yaralı

    İzmir'in Konak ilçesindeki Bahri Baba otobüs duraklarında henüz kimliği belirsiz bir kişi, otobüse bindiği sırada kendisine HES kodu soran otobüs şoförü ve yolcularla tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

    YOLCUYU BIÇAKLAYIP KAÇTI

    Olay çıkaran şüpheli şahıs, yolculardan Uğur E.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    İzmir de HES kodu tartışması: 1 yaralı #1

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir'de HES kodu tartışması: 1 yaralı VİDEO

    İzmir de HES kodu tartışması: 1 yaralı #2

    İzmir de HES kodu tartışması: 1 yaralı #3

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