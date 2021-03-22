Belediye otobüsüne binerken HES kodu göstermeyen bir kişi, kendisini uyaran bir yolcuyu bıçakla yaralayarak kayıplara karıştı.

İzmir'in Konak ilçesindeki Bahri Baba otobüs duraklarında henüz kimliği belirsiz bir kişi, otobüse bindiği sırada kendisine HES kodu soran otobüs şoförü ve yolcularla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

YOLCUYU BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay çıkaran şüpheli şahıs, yolculardan Uğur E.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de HES kodu tartışması: 1 yaralı VİDEO