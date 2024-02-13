Haberler



3. Sayfa



İzmir'de hırsızlık şüphelisi, seyyar telefoncu kılığındaki polis tarafından yakalandı

İzmir'de hırsızlık şüphelisi, seyyar telefoncu kılığındaki polis tarafından yakalandı Bornova ilçesinde bir internet kafeden cep telefonu çaldığı belirlenen hırsızı yakalamak için seyyar telefoncu kılığına giren polis, hırsızı Konak ilçesinde telefonu satmak üzereyken suçüstü yakaladı.