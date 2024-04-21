İzmir'de hurdacı kılığına giren polis, uyuşturucu tacirini şoka uğrattı Konak ilçesinde hurdacı kılığına giren polis ekipleri, bir kamyonetin arkasında hurdacı taklidi yaparak torbacının evinin önüne kadar gitti. Eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu taciri şüpheli gözaltına alınırken, evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İHA

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, E.G. adlı bir şüphelinin Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis hurdacı kılığına girdi

Şüphelinin kaçmaması veya maddeleri yok edememesi ihtimali üzerine hurdacı kılığına giren polis, şüphelinin oturduğu mahalleye kadar hurdacı gibi girdi.

Yolda giderken megafonla 'eskici, hurdacı' diye bağıran polis ekiplerinden şüphelenmeyen uyuşturucu taciri, şok operasyonla gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Evde yapılan aramada, taş kokain bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)