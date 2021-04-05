İzmir'de, husumetlisini tabancayla başından vurdu

Konak ilçesinde, Yıldırım Çelikdağ, tartıştığı husumetlisi A.E. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, durumu ağır olan Çelikdağ ameliyata alındı.

İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1144 sokakta, Yıldırım Çelikdağ ile husumetlisi A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışma, kısada sürede silahlı kavgaya dönünce, A.E. tabanca ile Çelikdağ'a ateş açtı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çelikdağ, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Durumu ağır olan Çelikdağ, buradaki ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Çelikdağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.













