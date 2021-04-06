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    İzmir'de iki aile arasında kavga: 6 yaralı

    Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 03:09
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 03:16
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    İzmir'de iki aile arasında kavga: 6 yaralı

    İzmir'in Konak ilçesi, Zafertepe Mahallesi 536 Sokak'ta iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.

    Çocukların kavgası, barışmak için buluşan ailelerin tartışmasına dönüştü.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Burhan B. (21), Ramazan Y. (44), Serkan İ. (32), Zübeyde B. (22), Muhammed B. (27) ve Hamide B. (62) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince, yaralılardan Muhammed B, Zübeyde B, Hamide B. ve Ramazan Y. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Burhan B. ve Serkan İ. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    İzmir de iki aile arasında kavga: 6 yaralı #1

    2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed B. ve Hamide B'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri Ali İ.ve Muhammed İ'yi olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek ve bıçaklarla beraber yakalayarak gözaltına aldı.

    İzmir de iki aile arasında kavga: 6 yaralı #2

    İzmir de iki aile arasında kavga: 6 yaralı #3

    İzmir de iki aile arasında kavga: 6 yaralı #4

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