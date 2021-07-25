İzmir'de işe diye evden çıktı, ölü bulundu

İşe gitmek için evden çıkan ve haber alınamayan şahsın cansız bedeni köprü altında bulundu.

İzmir’in Bornova ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu viyadüğü altında boş bir arazide hareketsiz yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Hüseyin Özgür’e (46) ait olduğu belirlendi.

DARBEDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polisler çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemede Hüseyin Özgür’ün başında darp izi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis, Özgür’ü öldürdüğü düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAYIP ARANIYORDU

Hüseyin Özgür’ün gece çalıştığı fırına gitmek için evden ayrıldığı, daha sonra iş yerine gitmediği ve kendisinden de haber alınamadığı, ailesi tarafından polis merkezine kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Özgür’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.