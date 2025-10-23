İzmir'de kameralarla donatılan evden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucuya yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 31 yaşındaki E.B. isimli şüpheli takibe alındı.

İKAMETİNİN KAMERALARLA DONATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şahsın Karabağlar ilçesindeki ikametinde, dışarıyı izleyen çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğu belirlendi.

E.B.'nin evde olmadığı anı tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda 1 kilo 273 gram metamfetamin, 3 bin 890 adet sentetik hap, 20 adet ekstazi hap, 191 gram kokain, 100 gram Jamaika, 5 gram esrar, 2 tabanca, 43 fişek, 7 hassas terazi ve 53 bin 600 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyondan 5 gün sonra dün akşam saatlerinde aranan E.B., bir aracın içinde görülerek polis ekipleri tarafından takibe alındı.

ÇIKMAZ SOKAKTA KISKIVRAK YAKALANDI

Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, girdiği çıkmaz sokakta yakalandı.

E.B.'nin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 24,6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 100 bin Türk Lirası ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamada E.B.'nin, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.