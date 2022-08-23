İzmir'de katledilen Ceyda'nın doğum gününde, acılı anneden isyan

Sosyal medyadan tanıştığı şahsın evinde ölü bulunan Ceyda'nın annesi, kızının doğum gününde adalete seslendi. 9 duruşmadır kararın çıkmadığı olayda, anne 'Adaletin işlemesini istiyorum' dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 20 Ağustos 2020 tarihinde korkunç bir kadın cinayeti yaşanmıştı.

Yaşanan olayda, kaynak ustası 28 yaşındaki Serkan Dinar'ın zemin kattaki evinden bağırış ve cam kırılma sesi duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Olay bölgesine giden ekiler, daireye girdiğinde 21 yaşındaki Ceyda Yüksel'i ölü buldu.

Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Yüksel'in cansız bedeni İstanbul'da toprağa verildi.

"Olay anını hatırlamıyorum"

Gözaltına alınan ve 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

24 yıla kadar hapis talebi

Ceyda Yüksel'in Dindar ile sosyal medyada, aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

9. duruşmaya kadar karar çıkmadı

İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geride kalan 9 duruşmaya rağmen karar çıkmadı.

"Kızım hep 21 yaşında kaldı"

Kızı Ceyda'nın bugün doğum günü olduğunu aktaran Filiz Demiral, "Eğer yaşasaydı 24 yaşında olacaktı. Kızım hep 21 yaşında kaldı. 2 senedir adalet mücadelesi veriyorum. Ancak eksik dosyalar nedeniyle bir arpa boyu yol alamadık. Adaleti nerede arayacağımı şaşırdım.

"Mezarına girmeye yüzüm yok"

Kızımın mezarına gidip ziyaret etmeye yüzüm yok. Ceyda meleğimdi. Hayattan koparıldı. Gülüşleri, hayatı, umutları, hayalleri elinden alındı. Kızımın sesine, kokusuna hasret kaldım. Kızımın kanı yerde kalmasın. Adaletin işlemesini istiyorum" diye konuştu.





















