Dolar
7.3358
-0.0694%
Euro
8.68
0.0218%
Altın
1953.03
-0.0368%
Borsa
1100.26
0%
G. Altın
461.007
-0.0015%
Bitcoin
86454.03
1.5517%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    İzmir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

    Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yol kenarında bulunan tır dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 04:05
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 04:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

    İzmir'in Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi Ahmet Özkan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü E.U., seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ve üzerinde plakası olmayan tır dorsesine çarptı.

    İzmir de kaza: 1 ölü 1 yaralı #1

    1 ÖLÜ 1 YARALI

    Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki sürücü E.U., Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta yolcu konumunda bulunan S.K’nin ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden S.K’nin canız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı VİDEO


    İzmir de kaza: 1 ölü 1 yaralı #2

    İzmir de kaza: 1 ölü 1 yaralı #3


    Görüş Bildir