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İzmir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yol kenarında bulunan tır dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.