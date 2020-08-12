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İzmir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı
- İHA
- 12.08.2020 - 04:05
- Güncelleme : 12.08.2020 - 04:05
İzmir'in Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi Ahmet Özkan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü E.U., seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ve üzerinde plakası olmayan tır dorsesine çarptı.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki sürücü E.U., Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta yolcu konumunda bulunan S.K’nin ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden S.K’nin canız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı VİDEO