Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının, saat 14.30 sıralarında başladığı öğrendildi.

4 helikopter görevde

İhbar üzerine olay yerine 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre; ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İzmir'de orman yangını başladı VİDEO















