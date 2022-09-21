Petrol
92.03
1.56%
Euro
18.1836
-0.39%
Dolar
18.3296
0.06%
Altın
987.25
0.74%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
356.870
0.80%
BTXN Coin
8.00
4.57%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    İzmir'de orman yangını başladı

    Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.
    • 21.09.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de orman yangını başladı

    İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.

    Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının, saat 14.30 sıralarında başladığı öğrendildi.

    4 helikopter görevde

    İhbar üzerine olay yerine 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

    İzmir'de orman yangını başladı VİDEO

    İzmir de orman yangını başladı #1

    İzmir de orman yangını başladı #2

    İzmir de orman yangını başladı #3

    İzmir de orman yangını başladı #4

    İzmir de orman yangını başladı #5


    Uzayda en uzun süre kalan insan Valeri Polyakov yaşamını yitirdi
    Teknoloji

    Uzayda en uzun süre kalan insan Valeri Polyakov yaşamını yitirdi

    İzmir’de kavgayı ayırmak isterken gözünü kaybetti, adalet bekliyor
    3. Sayfa

    İzmir’de kavgayı ayırmak isterken gözünü kaybetti, adalet bekliyor

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir