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İzmir'de orman yangını başladı
Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.
- 21.09.2022 - 15:38
- Güncelleme : 21.09.2022 - 15:45
İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının, saat 14.30 sıralarında başladığı öğrendildi.
4 helikopter görevde
İhbar üzerine olay yerine 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.
DHA'nın aktarımına göre; ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
İzmir'de orman yangını başladı VİDEO