İzmir'de otobüslerle gelip kafeye daldılar: 6 tutuklama

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde bulunan bir kafede, iddiaya göre iki grup arasında "kız meselesi" nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

OTOBÜSLE BAŞKA BİR GRUP GELDİ, KAVGA BÜYÜDÜ

İlerleyen dakikalarda taraflardan birine destek vermek için bölgeye otobüsle gelen kalabalık grubun da olaya dahil olmasıyla kavga kontrolden çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu, tekme ve yumrukların kullanıldığı arbede, çevrede paniğe neden oldu.

BIÇAKLI YARALAMA VE PANİK ANLARI

Kavga sırasında bir kişinin bıçakla yaralandığı öğrenildi. Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirini kovaladığı, bazı kişilerin yere düşerek kalabalığın arasında sürüklendiği görüldü.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi. Ayrıca sosyal medyada olayla ilgili paylaşımlara yönelik de inceleme başlatıldığı aktarıldı.