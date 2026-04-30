Fenerbahçe'de veda farkı: Jose Mourinho ve Domenico Tedesco...

Fenerbahçe’de teknik direktör değişiklikleri sonrası yaşanan iki farklı veda süreci dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, sezon başında Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Deneyimli teknik adamın İstanbul’dan ayrılığı sırasında herhangi bir veda organizasyonu yapılmamıştı.

MOURINHO'YU UĞURLAYAN OLMAMIŞTI

Mourinho'nun havaalanında, tek başına sessiz sedasız ülkeden ayrıldığı görülmüştü.

Domenico Tedesco’nun ayrılık sürecinde ise tamamen farklı bir tablo yaşandı.

Fenerbahçe taraftarları, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak deneyimli teknik adama destek verdi.

TEDESCO'YA DESTEK YAĞDI

Sosyal medyada da organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, Tedesco’nun takımda kalması yönünde binlerce paylaşım yaptı.

Taraftarların "kal gitme" çağrısı kısa sürede gündem olurken yaşanan bu destek, kulüp tarihinde nadir görülen anlardan biri olarak değerlendirildi.

Öte yandan Mourinho’nun yalnız vedası ile Tedesco’ya gösterilen yoğun ilgi arasındaki fark, Fenerbahçe’de teknik direktörlere yönelik yaklaşımın ne kadar değişken olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.