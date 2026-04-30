Melih Gökçek ile Şaban Sevinç arasında canlı yayında tartışma

Siyasetin gündemi hararetli...

Son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan programlarda çıkan kavgalar, sık sık gündeme düşmekte.

Bu kavgalara son olarak yenisi eklendi.

CANLI YAYINDA TARTIŞMA

Lider Haber canlı yayınında, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile gazeteci Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı.

İki isim kendilerine ait mal varlıkları üzerinden tartışmaya girerken, yayın esnasında tansiyonun yükseldiği de kameralara yansıdı.

"ALMIŞIM DEMEK Kİ MELİH BEY"

Melih Gökçek, canlı yayında Şaban Sevinç'e mal varlıklarını sorarken Sevinç, sinirlerine hakim olamadı.

Gökçek, "Dört tane konut, iki tane araç nasıl alıyorsun ya?" derken Sevinç, buna karşı "Almışım demek ki Melih Bey. Almışım demek ki." ifadelerini kullandı.

Bu sözlere karşılık Gökçek, "Ben aldığım her şeyin, servetimin hesabını veririm. E tamam, sen dört tane konut al, iki tane araba al, çocuklarını özel okullarda okut, bunun parasını nereden buldun?" dedi.

"İSPAT EDERSEN ŞEREFSİZİM"

Daha sonra Sevinç'in iddialarına yanıt veren Gökçek, "Bir şey söylüyorum, eğer benim hakkımda bir iddian var ve ispat edersen ben şerefsizim. Yoksa sen şerefsiz, namussuz, alçak bir yalancısın. Seni ispata davet ediyorum." diye konuştu.

Sinirlerin gerilmesi üzerine kendisini savunan Sevinç, "Melih Bey, o sözleri size iade ediyorum. Bakın saygısızlık etmek istemiyorum. Benim şu kadar evim varmış, bu kadar arabam varmış o sizi ilgilendirmeyebilir. Ben kamu çalışanı değilim Melih Bey. Ben 40 yıldır, 40 yıldır çalışan gazeteci bir insanım. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Dolayısıyla çocuklarım okutmuşum, ev almışım bunlar sizi ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLİKTEN Mİ KAZANDIN"

Buna karşılık Gökçek, "Ya ilgilendirir, şerefsizlik yapma ya! Gazetecilikten mi kazandın Şaban? Gazetecilikten mi kazandın?" cevabını verdi.

Sevinç ise "E kazandım gazetecilikten kazandım. Var mı diyeceğin? Gazetecilikten çalıştım kazandım Melih Bey, var mı diyeceğiniz ya? Allah Allah." dedi.

"BUGÜN SENİN GAZETECİLİK HAYATIN BİTTİ"

Tartışmanın artmasıyla birlikte, "Senin gibi bir gazetecinin böyle büyük bir bugünkü değeri 80 milyon lira olan yeri almasını suratına söylemeyecek miyim? Haddini bilmeyene, bak bu sözümü unutma, haddini bilmeyene haddini bildirmemek hadsizliktir. Ben bugüne kadar siyasi hayatımda pek çok gazetecinin haddini bildirdim ve gazetecilik hayatını da bitirdim. Bugün mesela senin gazetecilik hayatın bitti. Bu kadar kalkıp da mal varlığının olduğunu öğrenmeyen kalmadı. Sen sadece 2018 yılında partiye tek kalemde 800 bin TL, güncel rakamla 5 milyon liralık reklam faturası kesen adam değil misin?" diye konuştu.

"ŞEREFSİZ VE NAMUSSUZ OLAN SENSİN"

Bu sözlere cevap olarak Sevinç, "Melih Bey şerefsiz ve namussuz olan sensin. Bir daha söylersen şerefsiz ve namussuz olan sensin derim. Bu şerefsiz ve namussuz kelimesini kullanmayın." ifadelerini kullandı.