Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

Katil İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı...

Gazze'nin sesini duyurmak için hareket eden gemi, uluslararası sularda hukuksuzca durduruldu.

İSRAİL MÜDAHALE ETTİ

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildi.

İsrail donanması, 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda dün gece saatlerinde saldırdı.

18 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada 18 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."

"İLETİŞİM ENGELLENDİ"

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta Küresel Sumud Filosu teknelerini “ele geçirdiği, iletişimi engellediği, sivilleri kaçırdığı ve uluslararası sularda kanunsuz bir emsal oluşturduğu” belirtildi.

Girit yakınlarındaki açık denizde insanların yasa dışı bir şekilde kaçırılması “korsanlık” olarak nitelendirilerek, “Şahit olduğumuz şey, İsrail'in Akdeniz’de kontrolü normalleştirmesi girişimi ve İsrail'in cezasızlığının tırmanmasıdır. Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı yoktur. İsrail tam olarak bunu yaptı.” ifadeleri kullanıldı.

"SİVİLLERİ ZORLA KAÇIRDILAR"

"İsrail donanmasının saldırgan tutumunun bir parçası olarak gemileri durdurduğu, acil durum kanalları da dahil olmak üzere iletişim kanallarını engellediği ve sivilleri zorla kaçırdığı" vurgulanan açıklamada, "Burası ihtilaflı sınır bölgeleri değil, uluslararası sular." değerlendirmesi yapıldı.