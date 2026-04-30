Serap Belovacıklı'dan 'sokak köpeklerine ilişkin karara' tepki

Başıboş sokak köpekleri, dün bir can daha aldı.

Bugüne kadar vatandaşlar için tehlike oluşturan köpeklerin toplanması ve barınaklara alınması gerekiyordu.

Ancak buna karşı çıkan bazı vatandaşlar ve belediyelerin sorumsuz tavırları yüzünden Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza, köpeklerin hedefi oldu.

5 yaşındaki Hamza'nın öldürülmesi spiker Serap Belovacıklı'nın pek umurunda değil...

TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu, kampüs köpeklerini toplama ve ötanazi kararını görüşeceği bir toplantı düzenlemeye karar verdi.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi önünde toplanan bazı vatandaşlar ise toplantıya engel olmak için eylem yaptı.

Bu karara tepki gösteren isimlerden birisi de Serap Belovacıklı oldu.

"KÖTÜLÜK BU"

X hesabı üzerinden paylaşan yapan Belovacıklı, İstanbul Valisi Davut Gül'ü de paylaşımına ekledi ve tepki gösterdi.

Belovacıklı paylaşımında, "Bu nasıl bir kötülük? Ne istiyorsunuz siz bu hayvanlardan ne!!! Herkesi sinir hastası yaptınız! Davut Gül, Allah korkun da mı yok senin? Etrafında bir tane vicdanlı insan “ne yapıyorsun?” demiyor mu? Yaşattığınız her şeyi yaşayın! Her şeyi!!!" dedi.

HAMZA'YI PAYLAŞMADI, KÖPEKLERİ SAVUNMASINA TEPKİ YAĞDI

Belovacıklı, Van'da saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza'ya dair bir paylaşım yapmadı.

Aksine başıboş köpekleri savunan Belovacıklı'nın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.