İzmir’de sevgilisini beyzbol sopasıyla döven sanığa 10 ay hapis

Kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darbedip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan ardından denetimli tahliye edilen şahıs, şantajdan 10 ay hapse çarptırıldı.

28 yaşındaki Berk Öcalan, sosyal medya hesabından erkek fotoğrafı beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı 24 Mart 2020'de beyzbol sopasıyla darbetti.

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki hastaneden darp raporu alan 26 yaşındaki genç kız, polise giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve başka suçtan da aranma kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

25 yıla kadar hapsi isteniyordu

İddianame hazırlanırken Berk Öcalan'ın, 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Karşıyaka 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat etti, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı.

Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Fotoğraflarını yaymakla tehdit etti

Dava süreci devam ederken Zeynep Çetinkaya, bu kez 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı.

Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya 'Gelmezsen ailene, mahallene, her yere. Yapmazsam adam değilim' diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti.

Şantaj için 6 yıl istendi

Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı.

Savcı, Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın görüntü veya sesleri kayda alarak 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' ve 'şantaj' suçlarını işlediğini belirtti.

İddianamede, Berk Öcalan'ın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal'den beraat

Tutuksuz sanığın yargılanmasına dün Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Öcalan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Çetinkaya'nın avukatları ise sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Savunmalar sonrası hakim kararını açıkladı.

Berk Öcalan'ın eylemlerinin özel hayatın gizliliğini oluşturmadığına hükmeden hakim, sanığın bu suçtan beraatine karar verdi.

10 ay yatacak

Öcalan, 'şantaj' suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmalardaki tutumu nedeniyle sanığın cezası, 10 ay hapse çevrildi.

Hakim, suçun işleniş biçimi, işlenmesindeki özellik ile sanığın geçmiş hali, kasıtlı suçtan 3 aydan fazla mahkumiyeti bulunması ve cezasının ertelenmesi durumunda yeniden suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelememesine hükmetti.

DHA’nın haberine göre aynı nedenlerden dolayı sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da uygulanmadı.

“İtiraz edeceğiz”

Kararın diğer dosyaya emsal olması gerektiğini dile getiren Zeynep Çetinkaya'nın avukatı Elif Büşra Berber, "Yapılan yargılamada sanık suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar yapsa da bu eylemleri gerçekleştirdiği hem iddia makamı hem de hakim tarafından sabit bulunmuştur. Yerel mahkemede sonuçlanan yargılamada sanık her ne kadar mahkumiyet ile cezalandırılmış olsa da bizler kararı istinaf mahkemesine taşıyarak, cezanın üst sınırdan ve indirimsiz şekilde verilmesi için itiraz edeceğiz." dedi.