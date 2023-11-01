İzmir'de şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı

DHA
İzmir'in Konak ilçesinde Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri sokakta şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması da yaptı.
Arama sırasında şüphelinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı.
Serbest kaldı
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini söylediği öğrenildi.
Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış