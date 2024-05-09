Muğla'da fuhuş operasyonu: 52 yıl hapisle aranan şahıs aynı suçtan yakalandı Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenlendikleri eş zamanlı operasyonla 3 kişi tutuklanırken, şüphelilerden birinin aynı suçtan 52 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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DHA

Yurt genelinde fuhuş ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris’te yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

Para kazanma vaadiyle kandırıp şantaj yaptılar

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi.

Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi.

Eş zamanı operasyonlarda 16 kadın kurtarıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 4 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

15 farklı adrese 20 ekip ve 70 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 16 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

3 kişi tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ‘Hayalet’ lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva ile Gulnar Jafarova ve Sezer Demir tutuklanırken Yasin Ç., ve Yeliz D., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aylık geliri dudak uçuklattı

Aylık geliri 5 milyon lira olduğu öğrenilen Alieva’nın 2019’da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)