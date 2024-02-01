İzmir'de taksiciye silahlı saldırı: Arka koltuktan 3 el ateş etti Gaziemir'de taksi sürücüsü, soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek ağır yaralanırken o dehşete düşüren anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

İzmir’de yaşanan olaya ilişkin görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan 44 yaşındaki taksi sürücüsü Oğuz E., müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.

Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu.

Para çıkartır gibi yaparak silahı çıkardı

“Borcumuz ne kadar?” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el art arda ateş etti.

Dakikalarca aracın içinde bir şeyler aradı

Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken araçtan inen saldırgan, ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı.

Taksiyi soyarken taksiciye tokat attı

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin." dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp, daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Dehşet anları kamerada

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abiciğimm Gaziemir’deyiz” dediği ve saldırganın da “Orası olması gerekiyor." dediği duyuluyor.

“Soğuk hava alayım dedim, insanları yolda bırakmak olmaz”

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Ben de arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor.

Şoför Oğuz E.'nin ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım, dışarısı buz gibi.” dediği duyuluyor.

Taksicinin tedavisi sürüyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı.

Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, saldırganı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Saldırgan suç aletiyle yakalandı

Yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek şüphelinin D.A. olduğu belirlendi ve ekiplerce şahıs, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)