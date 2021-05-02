Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
472.184
-0.59%
EXEN Coin
28.16
5.70%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    İzmir'de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi

    Tam kapanmanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini artırdı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi

    İzmir'de gece saatlerinde tam kapanma denetimi gerçekleştirildi. 1 saat süren denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere ceza kesildi.

    EKİPLER ARAÇLARI TEK TEK DURDURDU

    Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan Menderes Caddesi üzerinde gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi.

    Ekipler tarafından 43 araç ve 12 motosiklet durdurulurken, toplamda 110 kişinin kontrolleri yapıldı.

    İzmir de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi #1

    İzmir'de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi ViDEO

    17 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Genel koronavirüs denetimlerinin yanı sıra, çalışma izin belgesi bulunmayan veya muafiyet saatleri dışında tam kapanma kurallarına riayet etmeyen 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası kesildi.

    Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde de polis ekiplerince eş zamanlı ‘tam kapanma’ denetimlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

    İzmir de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi #2

    İzmir de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir