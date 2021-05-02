- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi
İzmir'de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi
- İHA
- 02.05.2021 - 09:00
- Güncelleme : 02.05.2021 - 09:46
İzmir'de gece saatlerinde tam kapanma denetimi gerçekleştirildi. 1 saat süren denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere ceza kesildi.
EKİPLER ARAÇLARI TEK TEK DURDURDU
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan Menderes Caddesi üzerinde gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından 43 araç ve 12 motosiklet durdurulurken, toplamda 110 kişinin kontrolleri yapıldı.
İzmir'de tam kapanma denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi ViDEO
17 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Genel koronavirüs denetimlerinin yanı sıra, çalışma izin belgesi bulunmayan veya muafiyet saatleri dışında tam kapanma kurallarına riayet etmeyen 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası kesildi.
Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde de polis ekiplerince eş zamanlı ‘tam kapanma’ denetimlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.