İzmir'de tatilcilere hortum engeli Dikili'de sahilde meydana gelen hortum tatilcilere zor anlar yaşattı. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İHA

Yaz aylarıyla birlikte vatandaşların tatil talepleri arttı.

Tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar yurdun farklı noktalarında zaman geçiriyor.

Vatandaşların ilk tercihleri arasında ise deniz kenarları var.

Tatilini daha özgün daha getirmek isteyen vatandaşlar kamp yapabilecekleri alanları tercih ediyor.

Hortum çıktı

İzmir'in Dikili ilçesindeki Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu Dikili’de, öğle saatlerinde hortum oluştuğu görüldü.

Bu sırada sahildeki vatandaşlar hortumun etkisiyle korku dolu anlar yaşadı.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

O anlar kaydedildi

Öte yandan yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.