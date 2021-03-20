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    İzmir'de terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

    Terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 09:25
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    İzmir'de terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şafak vakti operasyon düzenledi.

    7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, örgütsel döküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İzmir de terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı #1

    İzmir de terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı #2

    İzmir de terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı #3

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