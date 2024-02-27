İzmir'de üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada can verdi

İzmir'in Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir (22) ile sokakta karşılaştığı O.G. (19) arasında kız arkadaşı meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
O.G. yanında getirdiği bıçakla Özdemir'i iki bacağından ve göğsünden bıçakladı.
Özdemir, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken şüpheli O.G. olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Özdemir, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özdemir, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan O.G. polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Güzelbahçe ilçesinde suç aletiyle birlikte yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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