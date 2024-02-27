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İzmir'de üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada can verdi

İzmir'de üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada can verdi İzmir'de üniversite öğrencisi tartıştığı şahıs tarafından bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.