İzmir'de viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi İzmir Balçova'da kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten metro inşaat alanına düşen beton mikseri sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Balçova ilçesinde otoyolda Narlıdere'den Limontepe istikametine seyir halinde olan 44 yaşındaki Erdoğan Yeşil idaresindeki beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Yolun sol tarafında bulunan bariyerleri aşarak Balçova Viyadüğü'nden aşağı Narlıdere Metrosu inşaat alanına düşen beton mikseri enkaza döndü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Erdoğan Yeşil'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yeşil'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çarptığı konteyner boştu

Toplam ağırlığı 38,7 ton olduğu öğrenilen beton mikserinin kaza anında kadranının 60'da takılı olduğu görüldü.

Beton mikserinin yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düşerek çarptığı konteynerin içerisinde kimsenin olmayışı can kaybının yükselmesinin önüne geçti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.