Karabağlar ilçesinde yol verme nedeniyle tartışan şahıslar, birbirlerine saldırdı. Taraflardan bazılarının ellerinde demir çubuk ile bıçak olduğu görüldü.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde, bugün saat 13.00 sırlarında bir halı yıkama firmasında çalışan 2 personel, başka araçta bulunan baba-oğul 2 kişi ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

Araçlarından inen taraflar sokak ortasına birbirlerine saldırmaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.

İzmir’de yol verme kavgasında demir çubuk ve bıçakla saldırdılar ViDEO

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, içlerinden bazılarının ellerinde demir çubuk ve bıçak olduğu görüldü.