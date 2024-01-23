İHA
İzmir'in Buca ilçesinde, minibüsün devrilme anları kameraya yansıdı...
Saat 16.00 sıralarında, Buca Özbekistan Caddesi’nden gelmekte olan Evka-1-Kemer arasında yolcu taşıyan minibüs ile Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametinde ilerleyen servis aracı kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan yolcu minibüsü devrilirken, kazayı görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu
Yaralıların hayati tehlikesi yok
Çevredeki vatandaşların da yardımına koştuğu olayda adrese gelen sağlık ekiplerince hafif şekilde yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak yakınlarda bulunan hastanelere götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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