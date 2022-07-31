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    İzmir'deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü

    Bayraklı ilçesindeki iki kardeşin kavgasını ayırmak için eve yönelen polislerden biri, arbede sırasında balondan beton zemine düştü. Polis memuru hastaneye kaldırıldı.
    • 31.07.2022 - 09:29
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    İzmir'deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan iki kardeş arasında kavga çıktı.

    Polislere ihbarı ulaşan olay için harekete geçen ekipler, apartmana girerek kavgaya müdahale etmek istedi.

    Kavgayı durdurmak isterken balkondan düştü

    Polis memuru Murat Güneş, iki kardeş arasındaki arbedeyi ayırmaya çalışırken, 2 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düştü.

    Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

    İzmir'deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü VİDEO

    Polis memuru hastaneye kaldırıldı

    Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Güneş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Murat Güneş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    İzmir deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü #1

    İzmir deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü #2

    İzmir deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü #3


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