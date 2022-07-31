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- İzmir'deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü
İzmir'deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü
Bayraklı ilçesindeki iki kardeşin kavgasını ayırmak için eve yönelen polislerden biri, arbede sırasında balondan beton zemine düştü. Polis memuru hastaneye kaldırıldı.
- 31.07.2022 - 09:29
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan iki kardeş arasında kavga çıktı.
Polislere ihbarı ulaşan olay için harekete geçen ekipler, apartmana girerek kavgaya müdahale etmek istedi.
Kavgayı durdurmak isterken balkondan düştü
Polis memuru Murat Güneş, iki kardeş arasındaki arbedeyi ayırmaya çalışırken, 2 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.
İzmir'deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü VİDEO
Polis memuru hastaneye kaldırıldı
Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Güneş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Murat Güneş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.