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İzmir'deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü

İzmir'deki iki kardeşin kavgasını ayırmak isteyen polis balkondan düştü

Bayraklı ilçesindeki iki kardeşin kavgasını ayırmak için eve yönelen polislerden biri, arbede sırasında balondan beton zemine düştü. Polis memuru hastaneye kaldırıldı.