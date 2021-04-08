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- İzmir'deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü
İzmir'deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü
Kontrolden çıkan kamyonetin bir apartmanın bahçesine dalmasıyla sürücü yaralanırken, 2 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 08.04.2021 - 12:07
- Güncelleme : 08.04.2021 - 13:56
Dün saat 13.00 sıralarında, İzmir Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan kamyonet, demir kapıya çarparak apartmanın bahçesine daldı.
Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonette hasar oluştu.
SON ANDA KURTULDU
Kamyonet bahçeye dalarken, 2 kişinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kamyonetin hızla gelişi sırasında yol kenarında duran kişi ile marketten çıkan kişinin panikle kaçışı da görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İzmir'deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü ViDEO