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    İzmir'deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü

    Kontrolden çıkan kamyonetin bir apartmanın bahçesine dalmasıyla sürücü yaralanırken, 2 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 13:56
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    İzmir'deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü

    Dün saat 13.00 sıralarında, İzmir Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan kamyonet, demir kapıya çarparak apartmanın bahçesine daldı.

    Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonette hasar oluştu.

    SON ANDA KURTULDU

    Kamyonet bahçeye dalarken, 2 kişinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kamyonetin hızla gelişi sırasında yol kenarında duran kişi ile marketten çıkan kişinin panikle kaçışı da görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir'deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü ViDEO

    İzmir deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü #1

    İzmir deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü #2

    İzmir deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü #3

    İzmir deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü #4

    İzmir deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü #5

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