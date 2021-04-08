Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü

İzmir'deki kamyonet kazasında, 2 kişi ölümden döndü

Kontrolden çıkan kamyonetin bir apartmanın bahçesine dalmasıyla sürücü yaralanırken, 2 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.