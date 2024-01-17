İzmir'deki kedi katili tutuklandı İzmir'de sokaktan topladığı kedileri eve götürüp öldüren, sonra da apartmanın bahçesine atan cani çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

İzmir'in karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kan donduran bir olay yaşandı.

Kedileri döverek eve soktu

Apartmanın altında bulunan bahçede kedi cesetleriyle karşılaşan çevre sakinleri güvenlik kameralarını izleyince şoka uğradı.

Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. (37) olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.'den şikayetçi oldu.

Cani adam gözaltına alındı

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. Savcılıktan alınan arama kararıyla adreste arama yapmak isteyen polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırdı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Gazetecilerin "Kedileri neden öldürdünüz?" sorusuna sessiz kalan K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tutuklandı

Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

K.K. isimli şüpheli polis merkezinde alınan ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)