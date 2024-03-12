İzmir’deki koca dehşetinde yeni detaylar: Cinayet öncesi özür diledi Karabağlar ilçesinde,Tamer Yurtkal’ın öldürdüğü eşi Zahide Yurtkal'ın başında 15 gün önce de rakı şişesi kırdığı öğrenildi. Zahide Yurtkal'ın uzaklaştırma kararı çıkarttığı, eşinin özür dilemesi üzerine ise 3 gün sonra tekrar evine döndüğü belirtildi.

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde iki katlı evin en üst katında hakkında uzaklaştırma kararı bulunan nakliye firması çalışanı Tamer Yurtkal, eşi Zahide Yurtkal'ın oturduğu eve geldi.

Yurtkal çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tamer Yurtkal yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Zahide Yurtkal'a ateş etti.

Saçmalar Zahide Yurtkal'ın göğsüne ve kavga sırasında evde bulunan çiftin kızları S.Y.'nin koluna isabet etti.

Balkona kaçıp yardım istedi

Zahide Yurtkal kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Y. balkona kaçıp, "Kurtarın bizi" diye bağırarak, komşularından yardım istedi.

Bu sırada Tamer Yurtkal, pompalı tüfeği göğsüne dayayarak bir kez daha ateşledi.

Ekipler sevk edildi

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamer ve Zahide Yurtkal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. S.Y. ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada çiftin 14 yaşındaki oğullarının da evde olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Zahide ve Tamer Yurtkal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zahide Yurtkal'ın bugün ikindi de memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde, eşinin cenazesinin ise İzmir'in Selçuk ilçesinin Belevi Mahallesi'nde toprağı verileceği bildirildi.

"Özür dilemesi üzerine eve dönmüş"

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Tamer Yurtkal'ın alkol bağımlısı olduğu, sıklıkla eşine şiddet uyguladığı, son olarak 15 gün önce eşinin başında rakı şişesi kırdığı öğrenildi.

Bunun üzerine yakınlarının evine sığınan Zahide Yurtkal'ın, eşinin kendisinden özür dilemesi üzerine, affedip, 3 gün önce tekrar evine döndüğü ifade edildi.

"Kadın şiddetine artık dur dememiz lazım"

Zahide Yurtkal'ın babası Bahtiyar Tekin, "Şu kadın şiddetine artık 'Dur' dememiz lazım. Her gün bir kadın şiddeti haberi duyuyoruz. Şiddet uyguluyordu bu nedenle uzaklaştırma verildi. 'Siz düğmeye basın 1-2 dakikaya oradayız' diyorlar. Olay olduktan 1 saat sonra polis geliyor. 15 gün önce yine galiba şiddet görmüş. Başına şişe atmış" dedi.

Zahide Yurtkal'ın amcası Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Bizim başımıza geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Ülkemizin kanayan yaralarından birisi, bu aile şiddeti. Kadınlarımıza şiddet uygulanıyor. Yeğenime Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)