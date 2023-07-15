İzmir'deki orman yangınında gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangında, mangal yakmaları sonucu yangını çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi mevkiinde makilik alanda saat 13.30'da çıkan yangına 13.38'de ilk müdahaleyi gerçekleştiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; alevlere 4 helikopter, 2 uçak ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale etti.

Yerleşim yerlerinden uzakta olduğu öğrenilen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İki kişi yakalandı

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalarda yangının mangal yakan T.Ş. ve E.T. tarafından çıkarıldığı belirlendi.

Olayla ilgili 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, yangından 15 hektar makilik alanın etkilendiği öğrenildi.

Adli kontrolle serbest kaldılar

Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul eden şüphelilerin, mangal yaktıkları yerde bir anda otların tutuştuğunu, daha sonra kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ş. ve E.T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.