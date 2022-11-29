İzmir’in, çöken duvarın altında kalan yaşlı kadın öldü

Dinlenmek için elini koyduğu duvar çökünce 66 yaşındaki Neslihan Köse, 3 metre yükseklikten düşüp tuğlaların altında kaldı. Kadın, ambulansta hayatını kaybetti.

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Durmuşlar Mahallesi'nde zeytin tarlasından döndükten sonra hasta olan komşusuna ziyarete giden Neslihan Köse (66), ziyaretinin ardından evden çıktığı sırada elini dinlenmek için duvara yasladı.

Tuğlalarla örülü duvar, aniden çöktü. Kadın, 3 metre yükseklikten düşerek tuğlaların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye yetişemedi

İHA’nın haberine göre; durumu ağır olduğu belirlenen Köse, ambulans ile Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşam mücadelesine kaybetti.

Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.