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İzmit ve Gölcük sular altında! Yol ve otopark sular altında kaldı

İzmit ve Gölcük sular altında! Yol ve otopark sular altında kaldı İzmit Körfezi’nde etkili olan fırtına, İzmit ve Gölcük ilçelerinde sahil kısmını etkiledi. Fırtına ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.