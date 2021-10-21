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    İzmit'te korona aşısı olmayan hamile kadın, bebeğiyle birlikte vefat etti

    Koronavirüs aşısı yaptırmayan hamile kadın, ev karantinasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Bebeğini kaybeden kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 18:03
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    İzmit'te korona aşısı olmayan hamile kadın, bebeğiyle birlikte vefat etti

    İzmit'te hamile Elif Balcı, bebeğinin zarar göreceğini düşündüğü için koronavirüs aşısı yaptırmak istemedi.

    Bir süre sonra Balcı, bazı koronavirüs belirtileri üzerine test yaptırdı.

    Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan Balcı, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla özel hastaneye kaldırıldı.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Tedavi sırasında Balcı, karnındaki bebeğini kaybetti. Hemen operasyona alınan Balcı, entübe edildikten sonra yoğun bakımda tedaviye alındı.

    BEBEĞİ DE ANNESİ DE KURTARILAMADI

    Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balcı da bebeğinden sonra hayatını kaybetti.

    DEFNEDİLDİ

    Özel sağlık meslek lisesinin sahibi olan Metin Balcı'nın eşi, 1 çocuk annesi Elif Balcı'nın cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    İzmit te korona aşısı olmayan hamile kadın, bebeğiyle birlikte vefat etti #1

    İzmit te korona aşısı olmayan hamile kadın, bebeğiyle birlikte vefat etti #2

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