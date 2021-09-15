İzmit’teki lunaparkta görevliye silahla tehdit kamerada

Lunaparkta çocuğunun yaşı küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyle kavga eden baba, silahını çekti, tehditler yağdırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

31 Ağustos akşamı İzmit Fuarı’ndaki lunaparka gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu balerine bindirmek istedi.

Ancak o sırada alanda bulunan görevli, yaşı küçük olduğu gerekçesiyle çocuğu balerine alamayacağını söyledi.

TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine Özdemir, görevli ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Özdemir, görevliyi tehdit etti.

İzmit'te lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti VİDEO

SİLAH ÇIKARDIĞI O ANLAR

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.