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    Japonya'da 99 yaşındaki hanedanen üyesine de koronavirüs bulaştı

    Vaka sayılarının artış gösterdiği ülkede imparatorluk ailesinin yaşayan en yaşlı üyesi 99 yaşındaki Prenses Yuriko'ya koronavirüs bulaştı. Böylece handedanda Covid-19 olan ikinci kişi Yuriko oldu.
    • 14.07.2022 - 09:48
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    Japonya'da 99 yaşındaki hanedanen üyesine de koronavirüs bulaştı

    Japnya'da koronavirüs vakaları artış göstermeye devam ederken salgın, hanedan üyelerine kadar ulaşmayı başardı.

    Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, imparatorluk ailesinin yaşayan en yaşlı üyesi 99 yaşındaki Prenses Yuriko'ya Covid-19 bulaştığı açıklandı.

    Merhum Prens Mikasa'nın 99 yaşındaki eşi Yuriko'nun geçtiğimiz Cumartesi günü 37 derece üzeri ateş belirtisi gösterdiği, ancak ertesi gün belirtinin ortadan kaybolduğu öğrenildi.

    Diğer üyelerle yakın temas kurmadığı vurgulandı

    Yuriko'nun pazartesi günü yeniden ateşi yükseldiği, Salı günü Tokyo'daki Uluslararası St. Luke's Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

    Dün Covid-19 testi pozitif çıkan Prenses Yuriko'nun sağlık durumunun an itibariyle iyi olduğu açıklandı. Prenses Yuriko'nun son zamanlarda diğer hanedan üyeleriyle yakın temasının olmadığı vurgulandı.

    Japonya da 99 yaşındaki hanedanen üyesine de koronavirüs bulaştı #1

    İlk vaka Şubat ayında görülmüştü

    Japonya hanedanında ilk Covid-19 vakası geçtiğimiz Şubat ayında bildirilmiş, Eski Japonya İmparatoru Akihito'nun kuzeni merhum Prens Tomohito'nun küçük kızı Prenses Yoko'nun Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

    38 yaşındaki prensesin boğaz ağrısından şikayetçi olması üzerine teste tabi tutulduğu belirtilirken, Yoko'nun İmparatorluk Sarayı içindeki bir hastaneye yatırıldığı ifade edilmişti.

    Japonya da 99 yaşındaki hanedanen üyesine de koronavirüs bulaştı #2

    Japonya'da virüs dalgası endişesi var

    Covid-19 salgınında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya’da vaka sayılarında son günlerde artış gözlenmiş, dün doğrulanan 94 bin 493 yeni vaka, ülke geneli vakalar toplamını 9 milyon 917 bin 935'e taşımıştı.

    İHA'nın haberine göre; son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının da 31 bin 514'e yükseldiği bildirilmişti.

    Japonya da 99 yaşındaki hanedanen üyesine de koronavirüs bulaştı #3


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